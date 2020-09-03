Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, golcü transferinde sona geldi ve Benjamin Tetteh transferinde anlaşma sağladı.



beİN Sports'un haberine göre, Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile Benjamin Tetteh'nin transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Ganalı golcünün, bugün Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'yi satın alma opsiyonlu kiralayarak, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmış olacak.



Geride kalan sezon 38 resmi maça çıkan Benjamin Tetteh, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Bu arada Benjamin Tetteh'nin adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmıştı.



