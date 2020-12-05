Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Muhtemel 11

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardıcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Son iki maçında sadece bir puan alabilen Başakşehir, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor.



Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.



İki takımın eksikleri



Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ve Issam Chebake bu karşılaşmada oynamayacak.



Başakşehir cephesinde ise Caiçara ile Crivelli'nin sakatlıkları devam ediyor. Bolingoli'nin ise Leipzig maçında yaşadığı sakatlığın sürdüğü ve kadroda olmayacağı açıklandı. Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor

Abdulsamed Damlu

Zeki Yavru

Wallace

Semih Kaya

Karim Hafez

Acquah

Ndayishimiye

Umut Bulut

Tetteh

Fofana

Kubilay Kanatsızkuş



Başakşehir

Mert Günok

Rafael

Ponck

Skrtel

Mbombo

Mahmut Tekdemir

İrfan Can

Visca

Deniz

Gulbrandsen

Demba Ba



Skrtel sınırda



Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.



Deneyimli futbolcu, 5 Aralık Cumartesi günkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



Malatyaspor'un 3 antrenöründe koronavirüs çıktı



Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.



3 antrenör de Başakşehir maçında kulübede olamayacak.



