Yeni Malatyaspor antrenman yaptı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor antrenman yaptı
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13 Mayıs 2020 22:22
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları aktarıldı.

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