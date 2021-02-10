Yeni Malatyaspor, Antalyaspor öncesinde kampa girecek

Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde Antalya'da kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor öncesinde kampa girecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 15:50
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor maçından sonra 2 gün izin verilen futbolcular, yarın Antalya'da toplanacak.

Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte gerçekleştirecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için