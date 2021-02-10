Yeni Malatyaspor, Antalyaspor öncesinde kampa girecek

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girecek.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor maçından sonra 2 gün izin verilen futbolcular, yarın Antalya'da toplanacak.
Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte gerçekleştirecek.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor maçından sonra 2 gün izin verilen futbolcular, yarın Antalya'da toplanacak.
Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte gerçekleştirecek.