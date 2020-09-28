Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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28 Eylül 2020 20:42
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yenilenme çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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