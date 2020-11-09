Yeni Malatyaspor, Antalya'da kampa girecek

Yeni Malatyaspor, milli maç dolayısıyla lige verecek arada Antalya'da kamp yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Antalya'da kampa girecek
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09 Kasım 2020 14:11
Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek Yeni Malatyaspor, milli maç dolayısıyla lige verecek arada Antalya'da kampa girecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın Yukatel Denizlispor maçının ardından 4 günlük izne ayrıldığı belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13-20 Kasım tarihlerinde 1 hafta kamp yapacak takımın, kampın ardından Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçı hazırlıkları için Malatya'da toplanacağı kaydedildi.



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