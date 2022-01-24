Yeni Malatyaspor Antalya'da kampa girecek!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-4 Şubat'ta Antalya'da kamp gerçekleştirecek.
16 puanlı Malatya ekibi, puan sıralamasının sonunda yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-4 Şubat'ta Antalya'da kamp gerçekleştirecek.
16 puanlı Malatya ekibi, puan sıralamasının sonunda yer alıyor.