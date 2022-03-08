Yeni Malatyaspor, Altay karşısında galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Fransız sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.



Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan Mounir Chouiar, teknik direktör Cihat Arslan'ın takımın başına geçmesiyle biraz kendilerine geldiklerini ifade etti.



Geçen hafta sahalarında Adana Demirspor karşısında aldıkları 3 puanın ardından çıkışa geçmek istediklerini belirten Mounir, "Önümüzdeki maçlara daha iyi konsantre olmak için bu 3 puanı kullanmamız, aynı disiplinle oynamamız lazım. Geçmiş maçlarda da iyi oynamış olabiliriz ama biraz şanssızlığımız vardı. Bu maçla şans bize dönmüştür diye umuyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Mounir, her zaman takım için mücadele ettiğini anlatarak, "Bunu da Adana Demirspor maçında göstermek istedim çünkü iki haftadır kendimi öyle motive etmiştim. Karşılaşmada takıma da yardım ettiğimi düşünüyorum. İstatistikleri maçtan sonra ben de gördüm, mutluyum. Bu, motivasyonla alakalı bir şey. Kendimi sürekli takım için oynamaya motive ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını hatırlatan sarı-siyahlı futbolcu, şunları kaydetti:



"Adana Demirspor karşısında aldığımız 3 puan bizi motive etti, 'Kazanabilirmişiz, iyi bir takımız' umudunu bize verdi. Haftalar sonra gelen bu 3 puan aslında bizim çıkışımız olacak, kendimizi öyle motive ediyoruz. Kendi içimizde de konuşurken, 'Arkadaşlar biz Adana Demirspor'u yenebildiysek demek ki bütün maçları da yenemesek bile zorlayabiliriz, takımlar buraya geldiği zaman korkarak karşımızda oynayabilir' diye kendimizi böyle motive ediyoruz. Sürekli kendimizi 'Bu maçları alacağız' diye motive ediyoruz, alacağız da."





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