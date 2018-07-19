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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken 19 Temmuz Perşembe günü Alanyaspor ile dostluk maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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19 Temmuz 2018 15:03
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Malatya ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah antrenmanı ile devam etti.

Bölgedeki yağış nedeniyle salona geçen futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından şema ile taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Sarı-siyahlı ekip, 19 Temmuz Peşembe günü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.

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