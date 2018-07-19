Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Malatya ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah antrenmanı ile devam etti.
Bölgedeki yağış nedeniyle salona geçen futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından şema ile taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Sarı-siyahlı ekip, 19 Temmuz Peşembe günü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.
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Malatya ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah antrenmanı ile devam etti.
Bölgedeki yağış nedeniyle salona geçen futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından şema ile taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Sarı-siyahlı ekip, 19 Temmuz Peşembe günü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın