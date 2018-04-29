MAÇTAN DAKİKALAR ( İLK YARI )

MAÇTAN DAKİKALAR ( İKİNCİ YARI )

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Akhisar Belediyespor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, her iki takım puanları bölüştü.Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren diğer ekip Göztepe'nin konuğu olacak.Akhisar Belediyespor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.10. dakikada Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada Boutaib, penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.19. dakika Boutaib'in pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Pereira'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.27. dakikada Aytaç'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top, Pereira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.34. dakikada Cissokho'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Aytaç, kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih, son anda meşin yuvarlağa eliyle hamle yaparak, tehlikeyi önledi.45. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası üzerinde Aykut'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Cissokho uzaklaştırdı.74. dakikada Aytaç'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.77. dakikada Olcan'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında Miguel Lopes, kale sahası üzerinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.85. dakikada Soner'in ara pasında kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Seleznov'un aşırttığı top, yandan dışarı çıktı.Karşılaşma golsüz berabere bitti.