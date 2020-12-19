Süper Lig'de 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu.



Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 56. dakikadaki penaltı golleriyle Adem Büyük kaydetti. 33 yaşındaki Adem Büyük, 9. lig maçında 6. golüne ulaştı.



Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kasımpaşa'yı da kayıpsız geçen Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez arka arkaya iki lig maçını kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa 18 puanda kaldı.



Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Chebake'nin sağ taraftan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Olcay Şahan, topu müsait durumda bulunan Adem Büyük'e gönderdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan kullandığı kornere iyi yükselen Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu, sağına uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

25. dakikada Hajradinovic'ın savunmanın arkasına pasına sağ çaprazından ceza sahasına giren Varga, kaleci Ertaç Özbir'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyona penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

39. dakikada Olcay Şahan'ın soldan kullandığı kornere iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üstünden auta çıktı.

45+4. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Olcay Şahan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda Atyaç Kara'nın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu savunmanın arkasına sarkan Kubilay Kanatsızkuş'a indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından az farkla uzak direğinden yanından auta gitti.

54. dakikada ceza sahasına giren Adem Büyük, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Bülent Cevahir, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 86 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Zeki Yavru), Adem Büyük (Dk. 76 Fofana), Umut Bulut (Dk. 90 Ahmet Ildiz)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi (Dk. 61 Hodzic), Tirpan, Aytaç Kara, Varga (Dk. 83 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf, Koita (Dk. 68 Carios)

Goller: Dk. 45+4 ve 56 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 90+3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 64 Acquah, Dk. 80 Olcay Şahan, Dk. 90+1 Topalli (Yeni Malatyaspor)



