Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 17 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, geçtiğimiz gürlerde sözleşme imzalanan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Malatya ekibinde cezası devam eden Sadık Çiftpınar, Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmişti.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 17 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, geçtiğimiz gürlerde sözleşme imzalanan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Malatya ekibinde cezası devam eden Sadık Çiftpınar, Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmişti.