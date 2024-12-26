Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı
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26 Aralık 2024 01:27
Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırma kararı aldı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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