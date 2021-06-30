Yeni Malatyaspor, 5-6 transfer daha yapacak

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz İstanbul'da salı günü akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı yönetimle transfer konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirerek en az 5-6 transferin kamp çalışmalarına yetiştirilmesini istedi.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, 5-6 transfer daha yapacak
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30 Haziran 2021 14:04
Yeni Malatyaspor ile bir yıllık sözleşme yapan teknik direktör İrfan Buz, Almanya'daki tatilinin ardından 1 Temmuz'da (yarın) Malatya'da başlayacak olan kamp çalışmaları için salı günü öğlen saatlerinde Türkiye'ye geldi. Uçakla İstanbul'a inen Buz, ayağının tozuyla yönetimle bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Transfer çalışmalarının ele alındığı toplantıda tecrübeli çalıştırıcı isteklerini yönetime iletti. Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek istediklerini dile getiren Buz'un bu noktada en az 5-6 yeni transferin kamp çalışmalarında olmasını istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca İrfan Buz'un geçen sezon yaşanan sıkıntıları gündeme getirerek bu noktada yeni transferlerin biran önce takıma katılmasının önemli olduğunu kaydederken, Haddadi ve Aabid transferlerini olumlu karşıladığını yönetime iletti.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yarın başlayacak hazırlıklar için İrfan Buz bugün akşam saatlerinde İstanbul'dan Malatya'ya gelecek. [Busabah Malatya]


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