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Yeni Malatyaspor, 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Yeni Malatyaspor, futbolcular Khalid Boutaib, Issam Chebake, Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran ile yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi
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06 Ağustos 2018 23:35
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, futbolcular Khalid Boutaib, Issam Chebake, Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlılar, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "İç transferde oyuncularımız Khalid Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



 
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