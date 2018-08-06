Yeni Malatyaspor, 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, futbolcular Khalid Boutaib, Issam Chebake, Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran ile yeni sözleşme imzaladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-siyahlılar, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi.
Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "İç transferde oyuncularımız Khalid Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-siyahlılar, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi.
Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "İç transferde oyuncularımız Khalid Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.