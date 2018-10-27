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Yeni Malatyaspor, 3 eksikle cimbomu ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, 3 eksikle cimbomu ağırlıyor
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27 Ekim 2018 12:35
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.

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