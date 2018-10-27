Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın