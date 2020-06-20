Yeni Malatyaspor, 12 maç aradan sonra 3 puana kavuştu!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Vidar Orn Kjartansson kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.



HİKMET KARAMAN'A KIRMIZI KART!



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın 76. dakikasında adeta çılgına döndü. Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrasında hakem Özgür Yankaya'ya itirazlarda bulunan Karaman, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Süper Lig'de son olarak 15. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta kazanan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle tam 12 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı ve 28 puanla 14. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanla 8. sırada kaldı.



Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.



12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.



35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.



38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0



