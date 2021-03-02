Yeni Malatya'da tepki: "Penaltı verilmedi"

Yeni Malatyaspor'da Wallace, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatya'da tepki: 'Penaltı verilmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2021 21:07
Yeni Malatyaspor'da Wallace, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Elimizden geleni yaptık. Pozisyonlar da bulduk. Beşiktaş'ın 1 atağı gol oldu. Zeminimiz biraz kötü. Hakem aslında maçı bize zorlaştı. Hakemden dolayı her zaman biz mağdur oluyoruz. Bu şartlarda nasıl top oynayacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Hakeme tepki gösteren Wallace, "Hakem ve VAR odası, N'Koudou ile pozisyonuma 'penaltı' demedi. Ben ne diyeyim ki size!" ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.