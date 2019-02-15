Yeni Malatya'da kart isyanı: 'Çok gereksizdi'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncusu Mitchell Donald maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mitchell Donald maçı yenilgiyle tamamlamalarında 39. dakikada Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesinin büyük rol oynadığını söyledi.
"ÇOK GEREKSİZ BİR KARTTI"
Gereksiz bir kart olduğuna vurgu yapan Donald, "Kırmızı kart erken geldi, bence çok gereksiz bir karttı. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynadık. İyi çalıştık ama kartın erken gelmesi etkili oldu." dedi.
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Mitchell Donald maçı yenilgiyle tamamlamalarında 39. dakikada Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesinin büyük rol oynadığını söyledi.
"ÇOK GEREKSİZ BİR KARTTI"
Gereksiz bir kart olduğuna vurgu yapan Donald, "Kırmızı kart erken geldi, bence çok gereksiz bir karttı. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynadık. İyi çalıştık ama kartın erken gelmesi etkili oldu." dedi.
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