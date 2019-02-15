Yeni Malatya'da kart isyanı: 'Çok gereksizdi'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncusumaçın ardından açıklamalarda bulundu.Mitchell Donald maçı yenilgiyle tamamlamalarında 39. dakikada Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesinin büyük rol oynadığını söyledi.Gereksiz bir kart olduğuna vurgu yapan"Kırmızı kart erken geldi, bence çok gereksiz bir karttı. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynadık. İyi çalıştık ama kartın erken gelmesi etkili oldu." dedi.