Yeni Malatya ve Hatayspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u ağırladı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Hatayspor'un golünü 45. dakikada Mame Diouf kaydetti. Yeni Malatyaspor'un skoru eşitleyen golü ise 64. dakikada Adem Büyük'ten geldi.



Bu sonucun ardından Hatayspor 61 puanla 6. sıraya geriledi. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 14. sırada yer aldı.



Yeni Malatyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Hatayspor ise haftaya Gaziantep'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Adem Büyük ceza sahası içerisinde Mallan'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mallan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.



20. dakikada Mesut Çaytemel'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortaya Diouf dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.



44. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasında topu kazanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir, uzaklaştırdı.



45. dakikada konuk ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada ceza sahası dışında Hafez'in pasıyla buluşan Mallan'ın vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.



64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Adem Büyük, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.



71. dakikada Mallan'ın sağ kanattan pasıyla buluşan Chebake'nin vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar



Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana (Dk. 74 Ahmet Ildiz), Adem Büyük (Dk. 81 Umut Bulut), Mallan (Dk. 90 Bülent Cevahir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Chebake), Tetteh (Dk .74 Kubilaş Kanatsızkuş)



Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 86 Abdurrahman Canlı), Akintola (Dk. 78 Kamara), Diouf, Sackey, Riberio (Dk. 71 Traore), Boupendza



Goller: Dk. 45 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 64 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)



Sarı kart: Dk. 26 Adem Büyük, Dk. 28 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 67 Sackey (Atakaş Hatayspor)







