Yeni Malatya tarihinin en genç oyuncusu Mehmet Güneş

Yeni Malatyaspor tarihinin en genç oyuncusu unvanını eline geçiren Mehmet Güneş, deprem öncesi ve sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

6 yaşında okul takımında oynadığı bir maçta keşfedilen ve daha sonra amatör bir takımın altyapısına geçiş yapan Güneş, 15 yaşına geldiğinde ise Malatya'ya geldi. Gaziantep'teki antrenörlerinin önerdiği Malatyaspor'da da çıktığı antrenmanlarda kendisini gösteren genç oyuncu, 15 yaşındayken 18-19 yaş grubuyla birlikte çalıştı. Güneş, lisansının çıkarılması için yaşadığı süreci, "Ailemi aradılar lisansımı çıkarmak için. Ben de o yaşlarda ailemi bırakıp gidemedim. Korkuyordum ailemden ayrı kalmaktan. Bana destek oldular ve Malatya'ya gittim. 1 hafta kaldım ama ailemden ayrı yapamıyordum. Kulüpteki abiler ve antrenörler çok destek oluyorlardı ama ben yapamadım ve eve döndüm. Daha sonra ise cesaretimi topladım ve futbolcu olacaksam bu zorluklara katlanmam gerektiğini anladım. Malatya'ya tekrar gittiğimde yine ağladım ama ayakta durmaya çalıştım. Bu sene A takımda 2 maça çıktım. Çaykur Rizespor deplasmanından dönüşümüzün sabahında deprem oldu" sözleriyle anlattı.

28 Mart'ta oynanan Eyüpspor karşılaşmasında sonradan oyuna girerek ilk defa profesyonel seviyede bir maça çıkan Mehmet Güneş, Malatyaspor tarihinin en genç oyuncusu unvanını eline geçirdi. Depremden dolayı şu anda Malatyaspor ile antrenmanlara çıkamayan genç oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"3 ay antrenmansız kalmak ve maç yapmadan bu süreyi geçirmek çok kötü bir şey. Başka şehirlerdeki arkadaşlarımın altyapı maçlarını izliyorum. Bu duruma üzülüyorum ve yalnız kalıyorum. Önümüzdeki yıl inşallah Yılmaz hocayla birlikte iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum. Yılmaz hoca bana çok güveniyor, iyi yerlere geleceğimi düşünüyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak istiyorum. Eğer bir takım sadece antrenmanlara çıkmam için çağırsa bile giderim çünkü takım ile çalışmak bambaşka."

4 Mart'ta oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından profesyonel sözleşme imzalayacağını ancak depremin bu durumu etkilediğini belirten Güneş, depremin ardından ise profesyonel sözleşmeye imza attığını söyledi. Güneş, "Ben profesyonel sözleşmemi imzaladım ama TFF Malatya binası ağır hasarlı olduğu için gecikti. Depremden önce imzalayacaktık, her şey hazırlamıştık. Yılmaz hoca da başkanla konuşmuştu. Deprem olduğu için depremden sonra imzalamak durumunda kaldık" diye konuştu.

Deprem felaketine kulüp tesislerinde yakalandıklarını aktaran Güneş, "Uyuyorduk. Arkadaşım uyandı ve deprem oluyor dedi. Ben de 'ben sallıyorum' dedim ama o anda rüya görüyordum. Öyle dedikten sonra ısıtıcı ve televizyon yere düştü. O sırada herkes kaçtı. Bizim için zor bir süreçti. Bina yıkılmadı ama ağır hasarlı" ifadelerini kullandı.

"Deprem günü gerçekten çok kötüydü" diyen Güneş, "İki deprem birden yaşadık. Şehir yıkılıyor diye düşündük. Yılmaz hoca o gün izin vermişti. Allah'tan çoğu futbolcu yoktu. Şehirde evi olan futbolcular vardı ve onlar da hasar görecekti. Ahmet Eyüp abim, vefat etti. Çok üzüldük gerçekten bu duruma" şeklinde konuştu.

Yaşanan deprem felaketinin kendisini futbola daha çok bağladığını ve iyi yerlere gelerek depremzedelere daha fazla destek olmak istediğini belirten Güneş, "Eyüpspor maçında 6 bin lira prim almıştım. Benim ilk primimdi. Bunu depremzedeler için bağışladım. Ayrıca ilk maçta giydiğim formamı da 2 bin 500 TL'ye açık artırma ile sattım. Formayı geri alan kişi de bana formayı geri hediye etti" dedi.

28 Mart'ta U19 Süper Ligi'nde Bursaspor ile deplasmanda oynadıkları maçta gol atan Güneş, sabah Malatya'ya döndüğünde Eyüpspor maçı için A takım kadrosuna alındığını öğrendiğini belirtti. Güneş, o anları, "Bana sabah 6'da haber geldi. Ben çok yorgundum ama bir anda kendime geldim. Daha sonra kulüpteki ağabeyimiz, yanına çağırdı ve formamı bastırdık. Formamı görünce daha da heyecanlandım. Yedek kulübesinde oturuyordum bir anda bana, 'Kalk, oyuna gireceksin' dediler. Tribünlerden de baya destek geldi. Isındım, Yılmaz hoca çağırdı. 'Sana güveniyoruz, sonuna kadar arkandayız' dedi. 2-1 öndeydik, kırmızı kart yemiştik ve beni aslında zor bir durumdayken oyuna aldı. Ben de çok şaşırdım. Elimden geleni yaptı.

Stilini Real Madrid forması giyen Federico Valverde'ye benzeten Güneş, Türkiye'de ise Kasımpaşa forması giyen Mounir Chouiar'ın stilini çok beğendiğini belirtti. 86 numaralı formayı tercih etmesinin sebebini ise 16 yaşındaki oyuncu, "1986 annemin doğum tarihi. O yüzden bu numarayı seçtim. Her zaman da aklımdaydı. Hayalime de kavuştum. Seneye de 17 numarayı giymek istiyorum çünkü o numarayı beğeniyorum" diye konuştu.

Mehmet Güneş'in menajerliğini yapan Ahmet Arslan da genç oyuncunun iyi yerlere geleceğine son derece emin. Güneş'in çok yetenekli olduğunu belirten Arslan, deprem felaketi nedeniyle kulübüyle idmanlara çıkamayan oyuncuyu her gün özel bir şekilde çalıştırıyor. Antalya'da kumda antrenman yaptırarak oyuncusunun fiziksel açıdan geri kalmamasını sağlayan Arslan, Güneş'e deprem felaketinin psikolojik etkisini unutması için de destek oluyor.