Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'u ağırlayacağı maç öncesinde koronavirüs önlemi kapsamında stat dezenfekte edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 16:25
Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için