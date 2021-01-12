Yeni Malatya - Galatasaray: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Mücadelenin hakemi ise Özgür Yankaya.Bu sezona özel alınan karar göre turu geçen takım tek maç eleme usulüne göre belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale adını yazdıracak.Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan forvet Benjamin Tetteh'in durumu ise henüz netleşmedi.Galatasaray'da kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.Ertaç ÖzbirChebakeWallaceSemihBülentAcquahYoussoufFofanaOlcay ŞahanAdem BüyükTettehFatihŞenerLuyindamaMarcaoSaracchiTaylanÖmer BayramEmre KılınçKeremEmre AkbabaDiagneToplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.