Yeni Malatya'da futbol sorumlusu Adem Büyük oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün, futbol sorumlusu görevine getirildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatya'da futbol sorumlusu Adem Büyük oldu
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07 Şubat 2022 18:36
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Adem Büyük'ün futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan duyuruda Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olacağı aktarıldı.

Yeni Malatyaspor'da daha önce teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

İşte Malatyaspor'un açıklaması:

"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."

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