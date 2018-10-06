Beşiktaş'ta 2-0 kaybedilen Malmö maçı sonrası moraller bozuk. Sadece skor değil, ortaya konan futbol da endişe vericiydi. Beşiktaş'la kıyaslanamayacak kadar sıradan bir takım olan Malmö'ye kaybetmenin yanı sıra, futbolcuların birbirleriyle uyum sıkıntısı yaşaması da dikkat çekiciydi. Bu durumdan en çok etkilenen isim ise Beşiktaş'ın çok şey beklediği Adem Ljajic oldu.İtalya'da Inter, Roma gibi devlerde başarıyla ter döken Boşnak asıllı oyuncu takım arkadaşlarından pas almakta çok zorlanıyor. Ljajic'in özellikle karşılaşmanın ilk yarısında sürekli elini kaldırarak pas alma girişimlerinin başarısız olduğu görüldü. Bu durum istatistiklere de yansımış durumda. Görev yaptığı bölge itibarıyla en çok topla oynaması gereken isimlerden biri olan Ljajic, Malmö karşısında oyundan çıkana kadar Necip Uysal, Medel, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Pepe'den bile daha az topla buluştu.Takımın Ljajic ile birlikte oynamaya alışmamış olması da bu durumda çok etkili. Çünkü son iki sezonda rakiplerini kanat organizasyonlarıyla alt etmeye çalışan siyah-beyazlı futbolcular, orta sahada etkili olan Ljajic'i görmekte zorlanıyor. Yıldız oyuncunun son maçta etkili olamamasının sebeplerinden biri de pas yapmakta becerikli olan Atiba, Oğuzhan ve Tolgay yerine arkasında Medel ve Necip gibi daha çok kesici özellikleriyle ön plana çıkan isimlerin olmasıydı. Boşnak asıllı yıldız Malmö maçının 70. dakikasında oyundan çıkarken de saha içinde en iyi anlaştığı isim olan Quaresma'ya yerini bıraktı. Böylelikle 27 yaşındaki oyuncu kendisini gösteremediği bir başka maçı daha geride bırakmış oldu. Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana 5 maça çıkan yıldız futbolcu sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalırken skor olarak da takımına asist ve gol anlamında bir katkıda bulunamadı.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta maçında Malmö'nün Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi İsveç basınında geniş yer buldu. "Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet" başlığını atan Expressen gazetesi, İsveç ekibinin yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı. İsveç devlet televizyonu SVT de "Malmö'den çok konuşulacak galibiyet" başlığı altında, "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attı" değerlendirilmesinde bulundu.