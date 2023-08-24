Yeni kurulan Dünya Boks Federasyonunun üye sayısı 12'ye çıktı

Boksun küresel yönetim organı olma iddiasıyla kurulan Dünya Boks Federasyonuna (World Boxing), 6 ulusal federasyon daha üye oldu.



Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama yönündeki kararı sonrası gözlerin çevrildiği World Boxing (WB), üye sayısını 12'ye yükseltti.



WB'nin internet sitesindeki açıklamada; Almanya, Arjantin, Brezilya, Honduras, İsveç ve Kanada'nın boks federasyonlarının aralarına katıldığı belirtildi.



Alternatif bir oluşum olarak nisan ayında kurulan ve henüz IOC tarafından tanınmayan WB, daha önce ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Hollanda, İngiltere ve Yeni Zelanda'yı da bünyesine katmıştı.



IOC İcra Kurulu; yönetim, maliye ve etik alanlarındaki reformları tamamlayamadığı gerekçesiyle haziran ayında IBA'yı tanımama kararı almıştı.



Hakemlik sistemi ve Rus enerji şirketi Gazprom'a olan mali bağımlılık gibi konularda duyduğu endişeler de IOC'nin, Rus Umar Kremlev'in başkanlığını üstlendiği IBA hakkındaki kararında etkili olmuştu.



