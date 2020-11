Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlıyor

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbir ler, bugün saat 20.00'de başlayacak.



Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak. Bu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.



AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme iiçme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "geli-al" şeklinde hizmet verecek. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.



Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.



Kısıtlamadan, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla kara yolları kenarında yer alan ve şehirler arası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren bazı dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri muaf tutulacak. Bu yerler, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.



Bugün 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılacak, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.



Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama da devam edecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi başlayacak Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.



Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.



Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.



Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.



Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.



İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.



Nikah törenleri arası en az 20 dakika olacak Nikah törenleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.



Düğünler oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.



Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.



İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla, Seyahat İzin kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.



Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.