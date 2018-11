Yeni Koray Şenerler olmasın diye, 'birden flazla ilk yardım odası'

"Boşa geçen her dakika yaşama şansını azaltacaktır"

"İlk yardım odaları bulunmalı"

Spor hekimi Bülent Zeren, statlarda hastaların doktorla en kısa sürede buluşturulabileceği bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirterek, "Çimlere ve sporculara verilen değeri, statları dolduran on binlerce sporsever seyirciye de göstermek zorundayız." dedi.Zeren, yaptığı açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe arasında yapılan derbi maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in tribünde krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlattı.Şener'e zamanında müdahale edilmesi halinde yaşama ihtimalinin olduğunu savunan Zeren, şöyle konuştu:"Hızlı olmak zorundayız. Statlarda hastaların doktorla en kısa sürede buluşturulabileceği bir sistem oluşturulmalı. Çimlere ve sporculara verilen değeri, statları dolduran on binlerce sporsever seyirciye de göstermek zorundayız. Sahadaki futbolcular milyon dolarlık olabilir ancak onlara bu değeri veren tribündeki kalplerdir."Zeren, sahadaki futbolcular için doktorların bulunduğunu ancak tribünlerdeki seyirciler için hızla müdahale edebilecek kaç görevli doktor ve ekibin hazır olup olmadığının bilinmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Heyecan, stres, ani duygusal değişiklikler ve aşırı fiziksel aktivite gibi nedenlerle oluşan ani kalp durması seyircilerde de görülebilmektedir. Ani kalp ve solunum durması gelişen kişinin kurtulabilmesinin tek yolu sağlık ekibi gelinceye kadar yapılacak solunum yolu açıklığı, yapay solunum, kalp masajı gibi temel yaşam desteği ve sağlık ekibinin yapacağı acil tedavidir. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmez ise beyin hasarı oluşur. Bu nedenle, ilk dakikalarda uygulanacak temel yaşam desteği ve acil tedavi ile yaşama şansı yüzde 90'lara çıkarılabilir. Boşa geçen her dakika ise yaşama şansını azaltacaktır.""Statlarda seyirciler için hazırlanan ulaşımı kolay, nitelikli ve donanımlı birden fazla ilk yardım odası bulunması" gerektiğini bildiren Zeren, şunları kaydetti:"Bu konuda FIFA ve UEFA'nın da kararları bulunmaktadır. Sahadaki 11 oyuncuya bir doktorun düştüğü statlarda, on binlerce seyirci için yeterince doktor ve yardımcı sağlık ekibi bulundurulması yaşamsal önem taşımaktadır. Statlarda hastalar geniş donanımlı ambulanslara hemen ulaşılabilmelidir. Yoksa hastaneye gidinceye kadar iş işten geçmiş olacaktır. Böylesi durumlar insanlarımızın ilk yardım ve temel yaşam desteği konusunda eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne sermektedir. Bu konuda tüm ilgili kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki ilk yardım bir gün herkes için gerekli olabilir. Üzülmek yetmez."