Yeni Kızıltepespor, Spor Toto maçına hazır

Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Spor Toto ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Kızıltepespor, Spor Toto maçına hazır
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11 Şubat 2022 15:51
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Spor Toto ile Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Mert Karatop yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Spor Toto-Yeni Kızıltepespor müsabakası, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

 

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