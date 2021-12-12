Yeni Kızıltepespor deplasmanda Afyon'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Yeni Kızıltepespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Enaboifo, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken)
Yeni Kızıltepespor: Caner Peksen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Setler: 20-25, 19-25, 17-25
Süre: 92 dakika (33, 28, 31)
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Enaboifo, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken)
Yeni Kızıltepespor: Caner Peksen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Setler: 20-25, 19-25, 17-25
Süre: 92 dakika (33, 28, 31)