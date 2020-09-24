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Yeni Kings GM'i McNair: "Walton, seneye de koçumuz!"

Yeni Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair, yaptığı tanıtım basın toplantısında Luke Walton ile aynı düşünce yapısında olduklarını ve kendisinin takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yeni Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair, yaptığı tanıtım basın toplantısında Luke Walton ile aynı düşünce yapısında olduklarını ve kendisinin takımda kalacağını söyledi.

McNair, "Luke, önümüzdeki yıl koçumuz olacak. Onunla çalışmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Vizyonumuz uyumlu ve bu vizyonu da uygulamaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Walton başantrenör olarak ilk sezonunda 31-41'lik bir derece yakalamıştı.

Geçmişte Houston Rockets'ta yöneticilik yapmış olan McNair, yeni ekibine 'tempo ve alan paylaşımı' fikirlerini dahil edeceğini de ekledi:

"Houston'da, tabii ki bazı şeyleri uç noktalara taşımıştık. Bu kısmen oradaki personelimizden kaynaklanıyordu. Burada uygulayacağımız bazı ilkeler var. Kesinlikle hızlı oynayacağız ve alanı açacağız. Bu kadroda oldukça çok yönlü ve yetenekli oyuncular var. Bence bu, takımı nasıl kuracağımızı belirleyecek."

McNair'ın bu açıklaması, The Athletic'ten Sam Amick'in, Walton'ın "işinin güvende" olduğuna dair tahminini de doğru çıkarmış oldu.


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