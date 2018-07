Yeni kimlik randevu başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar? Yeni kimlik kartı kaç günde gelir?

Vatandaşlar Google'da yeni kimlik randevusu nasıl yapacaklarını araştırıyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı. Kimlik başvurusu yapmak için gerekenler, başvuru ücreti, gerekli belgeler ve tüm detaylarla sizlerleyiz.Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL'dir.Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması h,linde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vek,letname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması h,linde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.• Kimlik Belgesi• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi• Sürücü Sağlık Raporu• Sürücü belgesi değerli k,ğıt ve harç bedeli, vakıf payı• 1 adet biyometrik fotoğraf• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludurPasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak. Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.Pasaport, kimlik ya da ehliyet almak isteyen vatandaşlar öncelikle ücret ödemek zorundalar. Randevu sistemine baktığınızda da bu konuyla ilgili sayfada uyarılar yer alıyor.Ücret uyarısından sonra pasaport için ekranda karşınıza "Türkiye'de mi başvuru yapacaksınız?" sorusu geliyor. "Tamam" kısmını tıkladığınızda da "Kimliğiniz var mı?" sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Yeni kimliğiniz varsa "Tamam" butonunu bastığınızda randevu alabileceğiniz yerler görünüyor. Eğer yeni kimliğiniz yoksa karşınıza "T.C. Nüfus Cüzdanınızda "T.C. Kimlik No" yazılı mı?" sorusu çıkıyor. Onayladığınızda da randevu ekranına ulaşıyorsunuz.Umuma mahsus pasaport başvurusu için istenen belgeler şunlardır;• Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı• Harç ve cüzdan bedeli makbuzu• 2 adet biyometrik fotoğraf• Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi• Varsa eski pasaportİstanbul Valisi Vasip Şahin pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı " diyen Şahin, pasaportarla ilgili uyarıda da bulundu. Şahin şunları söyledi: "Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."