Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar 2019? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik kart fiyatları 2019'da ne kadar? Yeni kimlik kartı nasıl alınır, yeni kimlik kartı başvurusu nereye yapılır? İşte 2019'da yeni kimlik kartı alacakları çok yakından ilgilendiren, yeni kimlik kartı ücretlerinin de gösterildiği haberimiz...Nüfus Cüzdanınız Yerine Kimlik Almak İçin :Eski nüfus cüzdanınız veya diğer resmi kimlik belgeleriniz.Kimlik Ücreti Ödeme Makbuzu (Başvudan önce muhakkak yatırmanız gereklidir.)1 Adet Biyometrik fotoğrafınızın olması gerekiyor.Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Nüfus Müdürlüklerinden dilediğinize başvuru yapabilirsiniz. Başvuracağınız Nüfus Müdürlüğü için ikamet ve nüfusa kayıtlı olduğunuz yer gibi herhangi bir kısıtlama kesinlikle yoktur.Hangi Tür Kimlik İşlemleri İçin Başvuru Yapabilirim?Şuan kullanmakta olduğunuz Nüfus Cüzdanlarınızı Çipli Kimliklerler ile değiştirmek için,Evlilik yada boşanma gibi nedenlerle (soyad değişeceği için) kimlik değiştirmek için,Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeniden kimlik almak için,Yeni doğan bebeklerinize kimlik çıkarmak için vs.Yeni kimlik hemen veriliyor mu, ne zaman teslim alabilirim?Hayır yeni kimlik hemen verilmeyecek. Kimlik için başvuru yapanlara "Geçici kimlik" verilmektedir. Kimliğiniz beyan ettiğiniz adrese "PTT" yoluyla gönderilecek. Yeni kimlik başvuru takibi nasıl yapılır?Kimlik kartlarınızın teslim süresi yaklaşık 1 haftaya kadar düşürülmüştür. Ancak bu durum tamamen adreste bulunup bulunmamanıza bağlıdır.2019 yılı için yayınlanan değerli kağıtlar tebliğine göre değerli kağıt(kimlik kartı) ücretleri aşağıdaki gibidir.