Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar 2019? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

2019'da yeni kimlik kartı ücreti ne kadar? Yeni kimlik kartı başvurusu nereye yapılır, nasıl yapılır? İşte 2019'de yeni kimlik kartı alacakları yakından ilgilendiren haberimiz...

11 Ocak 2019 04:17
Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar 2019? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
Yeni kimlik kart fiyatları 2019'da ne kadar? Yeni kimlik kartı nasıl alınır, yeni kimlik kartı başvurusu nereye yapılır? İşte 2019'da yeni kimlik kartı alacakları çok yakından ilgilendiren, yeni kimlik kartı ücretlerinin de gösterildiği haberimiz...
YENİ KİMLİK ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdanınız Yerine Kimlik Almak İçin :
Eski nüfus cüzdanınız veya diğer resmi kimlik belgeleriniz.
Kimlik Ücreti Ödeme Makbuzu (Başvudan önce muhakkak yatırmanız gereklidir.)
1 Adet Biyometrik fotoğrafınızın olması gerekiyor.
T.C. KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAM GEREKİR?

Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Nüfus Müdürlüklerinden dilediğinize başvuru yapabilirsiniz. Başvuracağınız Nüfus Müdürlüğü için ikamet ve nüfusa kayıtlı olduğunuz yer gibi herhangi bir kısıtlama kesinlikle yoktur.

Hangi Tür Kimlik İşlemleri İçin Başvuru Yapabilirim?
Şuan kullanmakta olduğunuz Nüfus Cüzdanlarınızı Çipli Kimliklerler ile değiştirmek için,
Evlilik yada boşanma gibi nedenlerle (soyad değişeceği için) kimlik değiştirmek için,
Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeniden kimlik almak için,
Yeni doğan bebeklerinize kimlik çıkarmak için vs.

Yeni kimlik hemen veriliyor mu, ne zaman teslim alabilirim?
Hayır yeni kimlik hemen verilmeyecek. Kimlik için başvuru yapanlara "Geçici kimlik" verilmektedir. Kimliğiniz beyan ettiğiniz adrese "PTT" yoluyla gönderilecek. Yeni kimlik başvuru takibi nasıl yapılır?

Kimlik kartlarınızın teslim süresi yaklaşık 1 haftaya kadar düşürülmüştür. Ancak bu durum tamamen adreste bulunup bulunmamanıza bağlıdır.



YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

2019 yılı için yayınlanan değerli kağıtlar tebliğine göre değerli kağıt(kimlik kartı) ücretleri aşağıdaki gibidir.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 22,5 TL
KAYIP KİMLİK: 45 TL
EVLİLİK NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞİMİ:22,5 TL
ESKİYEN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME: 22,5 TL
YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: ÜCRETSİZ
YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: 22,5 TL
(VAKTİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİM İÇİN)

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