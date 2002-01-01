Yeni Kahraman sonunda açıklandı!

Torbjörn Lindholm'un en büyük kızı ve Reinhardt Wilhelm'in manevi kızı olan Brigitte Lindholm 27. kahramanımız olarak açıklandı! Kendisi de babası gibi mühendis. Herhangi bir yapıya üyeliği ise bulunmuyor. Sadece kendisini Reinhardt'ın yancısı olarak biliyoruz.YetenekleriUzayabilen yakın mesafe silahı, tek bir vuruşla birden çok kahramana vurabilir.Brigitte takım arkadaşlarını heallamak için ve maksimum candaki takım arkadaşlarına da kalkan olarak eklenmesi için yere paket bırakır.Brigitte silahını uzun bir mesafeye(20 metre yaklaşık) ateşler. Düşmanlarını geri teper ve hasar verir.Brigitte önüne belli bir hasarı soğuran(Şimdilik 600) enerji bariyeri açar.Barrier Shield açıkken Brigitte ileri atılıp karşısına çıkan düşmanı stunlar.Brigitte daha hızlı hareket eder ve yakınındaki takım arkadaşlarına hasar tarafından yok edilene kadar süren zırh verir.PasifBrigitte'ın rakiplerine hasar verdikçe yakınındaki takım arkadaşlarını healladığı bir de pasifi olduğunu Jeff Kaplan söyledi.Şuanki haliyle gayet güçlü bir kahraman olan Brigitte Lindholm, PTR'da ne gibi bir güncelleme alır bilemiyoruz. Kahramanın hikayesine aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk ( www.twitter.com/CaferErenOzturk )