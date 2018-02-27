Yeni kahraman Emre değil kedi…
Jeff, lütfen…
Overwatch twitter hesabından bizlere birkaç gündür yeni çıkacak kahramanla alakalı ipuçları veriyor. Bunlardan ilki Operation ZX24AL "WHITE DOME" aksiyon sonrası raporuydu. Raporda ekibimizin İstanbul'da konuşlandığı ve ekipte Kıdemli Er rütbesinde Emre Sarıoğlu isimli bir Türk'ün olduğunu öğrendik.
Hepimiz Overwatch'a Türk bir kahramanın geleceğini düşünüp sevinirken sonrasında Slaga v3 isimli bir silah tasarımının resmi yayınlandı. Resimde kullanılan dil İsveççe'ydi ki bu durumda tasarımı yapan ya Torbjörn'dü yada kızı Brigitte. Derken aynı gün Japonya Overwatch büyük bir hata yapıp içinde "Brigitte Tease" yazısı geçen bir kaynağı tweetledi.
Bundan sonraysa yeni çıkacak kahramanın Brigitte olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakıyorduk. Tabi ki Blizzard bu sağı solu belli olmuyor. Sadece insanları trollemek için bile yapılmış bir şey olabilir bu.
En son ise bu fotoğraf yayınlandı.
"Son dakika kontrolü, herkes tamam mı?"
Fotoğrafta sizlerin de gördüğünüz gibi bir kedi kuyruğu var ve bu kuyruk solda kahve izi olan kağıdın altındaki kuyruğa benziyor. Ayrıca kalkanın üstünde MORRHAR yazıyor ki bıyığı demek gibi bir anlamı var. Ayrıca tasarımlarda her şey santimetre cinsinden ölçülmüş ve hesaplanmış. Bu da kahramanımızın küçük olabileceği sonucunu aklımıza getiriyor.
Yani Overwatch daha yayınlanmadan önce tasarlanıp sonradan vazgeçilen kahramanlarımızdan birisi olan Jetpack Cat geliyor olabilir. Daha önce yayınlanan Operation WHITE DOME raporuyla Jetpack Cat'in nasıl bir alakası olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı akıllara şöyle bir fikir geliyor: Jetpack Cat, Brigitte'in zırhının bir eklentisi gibi de gelebilir. Ama maalesef Emre Sarıoğlu ihtimali çok düştü.
Kısacası Emre Sarıoğlu'nu belki önümüzde çıkacak kahramanlarda görebiliriz, belki hala Hero 27 olabilir, belki de sadece lore'da bahsi geçen bir isimdir. Konunun detayları zamanla belli olacaktır.
En son ise bu fotoğraf yayınlandı.
"Last minute check! Everyone squared away?" pic.twitter.com/67cBBvIgzs
— Overwatch (@PlayOverwatch) 27 Şubat 2018
"Son dakika kontrolü, herkes tamam mı?"
Fotoğrafta sizlerin de gördüğünüz gibi bir kedi kuyruğu var ve bu kuyruk solda kahve izi olan kağıdın altındaki kuyruğa benziyor. Ayrıca kalkanın üstünde MORRHAR yazıyor ki bıyığı demek gibi bir anlamı var. Ayrıca tasarımlarda her şey santimetre cinsinden ölçülmüş ve hesaplanmış. Bu da kahramanımızın küçük olabileceği sonucunu aklımıza getiriyor.
Yani Overwatch daha yayınlanmadan önce tasarlanıp sonradan vazgeçilen kahramanlarımızdan birisi olan Jetpack Cat geliyor olabilir. Daha önce yayınlanan Operation WHITE DOME raporuyla Jetpack Cat'in nasıl bir alakası olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı akıllara şöyle bir fikir geliyor: Jetpack Cat, Brigitte'in zırhının bir eklentisi gibi de gelebilir. Ama maalesef Emre Sarıoğlu ihtimali çok düştü.
Kısacası Emre Sarıoğlu'nu belki önümüzde çıkacak kahramanlarda görebiliriz, belki hala Hero 27 olabilir, belki de sadece lore'da bahsi geçen bir isimdir. Konunun detayları zamanla belli olacaktır.
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