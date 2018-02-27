Yeni kahraman Emre değil kedi…

"Last minute check! Everyone squared away?" pic.twitter.com/67cBBvIgzs



— Overwatch (@PlayOverwatch) 27 Şubat 2018

Bundan sonraysa yeni çıkacak kahramanın Brigitte olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakıyorduk. Tabi ki Blizzard bu sağı solu belli olmuyor. Sadece insanları trollemek için bile yapılmış bir şey olabilir bu.En son ise bu fotoğraf yayınlandı.Fotoğrafta sizlerin de gördüğünüz gibi bir kedi kuyruğu var ve bu kuyruk solda kahve izi olan kağıdın altındaki kuyruğa benziyor. Ayrıca kalkanın üstünde MORRHAR yazıyor ki bıyığı demek gibi bir anlamı var. Ayrıca tasarımlarda her şey santimetre cinsinden ölçülmüş ve hesaplanmış. Bu da kahramanımızın küçük olabileceği sonucunu aklımıza getiriyor.Yani Overwatch daha yayınlanmadan önce tasarlanıp sonradan vazgeçilen kahramanlarımızdan birisi olan Jetpack Cat geliyor olabilir. Daha önce yayınlanan Operation WHITE DOME raporuyla Jetpack Cat'in nasıl bir alakası olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı akıllara şöyle bir fikir geliyor: Jetpack Cat, Brigitte'in zırhının bir eklentisi gibi de gelebilir. Ama maalesef Emre Sarıoğlu ihtimali çok düştü.Kısacası Emre Sarıoğlu'nu belki önümüzde çıkacak kahramanlarda görebiliriz, belki hala Hero 27 olabilir, belki de sadece lore'da bahsi geçen bir isimdir. Konunun detayları zamanla belli olacaktır.