Yeni Iniesta Barcelona'ya imza attı

Barcelona daha önce anlaşmaya vardığı stiliyle Andres Iniesta'ya benzetilen 17 yaşındaki Pedri Gonzalez'in transferini açıkladı.Las Palmas formasıyla geçen sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Pedri Gonzalez imza töreninde yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyileri ile daha da gelişmek istiyorum. Öğrenmek ve oynamaktan zevk alarak uzun süre Barcelona için savaşmaya hazırım." ifadelerini kullandı.Iniesta'ya benzetilmesi ile ilgili de konuşan Pedri, "İdolüm her zaman Iniesta olmuştur. Şimdi dünyanın en iyisinden birşeyler öğrenmeye hazırım, Messi" sözlerini sarf etti.İmza töreninde konuşan başkan Bartomeu ise "Takımımıza kalite ve gençlik getirme fikrine sadık kalarak Pedri'i transfer ettik. Transferini hızlı bir şekilde bitirdik, hemen hemen 1 aylık süreç sonunda buradayız. Enerjik ve kaliteli bir Barcelona kurmak istiyoruz ve Pedri gibi oyuncular bize yardımcı olacak" diye konuştu.17 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedri Gonzalez, geçen sezon Las Palmas'ta 37 maçta forma giymiş ve 4 gol 6 asistle oynamıştı. Barcelona kulübü Pedri Pedri için Las Palmas'a ödediği ücreti açıklamadı.