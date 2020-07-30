Yeni hocasından Mariano için açıklama

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni adresi Atletico Mineiro oldu. Takımın teknik direktörü Jorge Sampaoli, tecrübeli oyuncu için açıklamalarda bulundu.Mariano, sözleşmesinin sona ermesi sonrası 22 Temmuz'da Galatasaray'a veda etti. Mariano, Atletico Mineiro ile anlaştı ve bir dönem Sevilla'da beraber çalıştığı Jorge Sampaoli ile tekrar bir araya gelecek.Sampaoli yaptığı açıklamada; "" dedi.Sampaoli sözlerinin devamında; "Galatasaray için oynuyordu. Bu seviyede ritmi olan bir oyuncuyu bulmak zor. Adaptasyon süresi uzun sürmeyecektir." dedi.Mariano, Süper Lig'de Galatasaray forması ile 84 maça çıktı. 34 yaşındaki Brezilyalı, bu maçlarda takımına 2 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.Mariano'nun Atletico Mineiro'ya transferi Başkan Sergio Sette Camara tarafından açıklandı.Başkan Sergio Sette Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano" ifadelerini kullandı.