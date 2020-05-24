Yeni Hayat filmi konusu, nerede çekildi, oyuncuları

Yeni Hayat filmi heyecanla bekleniyor. Filmin konusunu merak edenler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Yeni Hayat filminin konusu nedir? Yeni Hayat nerede çekildi.

24 Mayıs 2020 14:31
Yeni Hayat filmi konusu, nerede çekildi, oyuncuları
Yeni hayat, 2015 yapımı Türk filmi, Serkan F. Acar'ın yönettiği filmde başrolleri Tayanç Ayaydın ve Gülçün Santırcıoğlu oynamaktadır. 

Yeni Hayat Film Konusu
Bütün hayatını işinde başarılı olmak için harcayan Orhan beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşır ve işten atılır. Çalıştığı işe çok bağlı olduğu için sosyal bir aktivitesi olamayan ve evlenmeyi hiç düşünmemiş Orhan işi için geri çevirdiği bir çok şey için çok pişman olmaktadır.O işi için her şeyden vazgeçmiştir fakat çalıştığı firma onu yeterli görmediği için işten çıkarma kararı aldıktan sonra yaşadığı pişmanlıklardan kurtulmak için bir sosyal aktivite bulma kararı vererek yemek kursuna katılıp sosyalleşmeyi düşünür. Katıldığı yemek kursunun ilk gününde karşılaştığı şirin adındaki bir kadın ile tanışınca hayatın tadına varmaya onunla başlayacaktır.

YENİ HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Yeni Hayat filmi İstanbul'da çekilmiştir.

YENİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Süre: 94dk
Tür: Komedi , Romantik
Senarist: Volkan Girgin
Yönetmen: F. Serkan Acar
Yapımı: 2015 - Türkiye

Tayanç Ayaydın
Gülçin Santırcıoğlu
Sedef Pehlivanoğlu
Şamil Kafkas
Seda Türkmen
Şevket Süha Tezel
Volkan Girgin
Elif İnci
Onur Şenol
Okan Selvi

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