Yeni Hayat filmi konusu, nerede çekildi, oyuncuları

Yeni hayat, 2015 yapımı Türk filmi, Serkan F. Acar'ın yönettiği filmde başrolleri Tayanç Ayaydın ve Gülçün Santırcıoğlu oynamaktadır.
Yeni Hayat Film Konusu
Bütün hayatını işinde başarılı olmak için harcayan Orhan beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşır ve işten atılır. Çalıştığı işe çok bağlı olduğu için sosyal bir aktivitesi olamayan ve evlenmeyi hiç düşünmemiş Orhan işi için geri çevirdiği bir çok şey için çok pişman olmaktadır.O işi için her şeyden vazgeçmiştir fakat çalıştığı firma onu yeterli görmediği için işten çıkarma kararı aldıktan sonra yaşadığı pişmanlıklardan kurtulmak için bir sosyal aktivite bulma kararı vererek yemek kursuna katılıp sosyalleşmeyi düşünür. Katıldığı yemek kursunun ilk gününde karşılaştığı şirin adındaki bir kadın ile tanışınca hayatın tadına varmaya onunla başlayacaktır.
YENİ HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Yeni Hayat filmi İstanbul'da çekilmiştir.
YENİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI
Süre: 94dk Tür: Komedi , Romantik Senarist: Volkan Girgin Yönetmen: F. Serkan Acar Yapımı: 2015 - Türkiye
Tayanç Ayaydın Gülçin Santırcıoğlu Sedef Pehlivanoğlu Şamil Kafkas Seda Türkmen Şevket Süha Tezel Volkan Girgin Elif İnci Onur Şenol Okan Selvi