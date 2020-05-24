Yeni Hayat filmi konusu, nerede çekildi, oyuncuları

Yeni hayat, 2015 yapımı Türk filmi, Serkan F. Acar'ın yönettiği filmde başrolleri Tayanç Ayaydın ve Gülçün Santırcıoğlu oynamaktadır.Bütün hayatını işinde başarılı olmak için harcayan Orhan beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşır ve işten atılır. Çalıştığı işe çok bağlı olduğu için sosyal bir aktivitesi olamayan ve evlenmeyi hiç düşünmemiş Orhan işi için geri çevirdiği bir çok şey için çok pişman olmaktadır.O işi için her şeyden vazgeçmiştir fakat çalıştığı firma onu yeterli görmediği için işten çıkarma kararı aldıktan sonra yaşadığı pişmanlıklardan kurtulmak için bir sosyal aktivite bulma kararı vererek yemek kursuna katılıp sosyalleşmeyi düşünür. Katıldığı yemek kursunun ilk gününde karşılaştığı şirin adındaki bir kadın ile tanışınca hayatın tadına varmaya onunla başlayacaktır.Yeni Hayat filmi İstanbul'da çekilmiştir.Süre: 94dkTür: Komedi , RomantikSenarist: Volkan GirginYönetmen: F. Serkan AcarYapımı: 2015 - TürkiyeTayanç AyaydınGülçin SantırcıoğluSedef PehlivanoğluŞamil KafkasSeda TürkmenŞevket Süha TezelVolkan GirginElif İnciOnur ŞenolOkan Selvi