(YENİ HABER) Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli yağmur

Bugün yağmur yağacak mı beklentisi tüm vatandaşların merak ettiği bir soru haline geldi. Hava durumunu merak eden vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur yağar mı? ve benzeri şekilde aramalarını yapıyor. Bugün hava yağmurlu mu, bugün hava yağar mı, bugün yağar mı, yağmur bugün yağar mı, şekillerinde merak edilenler bulunuyor. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede bugün yağmur yağar mı bilgisini edinebilmek için birbiriyle yarışıyor. Konuyla ilgili bugün yağmur var mı, yağmur bugün yağar mı şeklindeki bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Meteorolojiye göre bugün hava nasıl?

09 Ocak 2021 10:20
(YENİ HABER) Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli yağmur
Bugün yağmur yağar mı araması yapan vatandaşlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Çünkü bugün yağmur yağar mı bilgisi sayesinde evlerinde çıkarken şemsiye veya benzeri giysilerini yanına almak isteyenler olabiliyor. Vatandaşlar bugün yağmur yağar mı merakını arama yaparak gidermeye çalışıyor.

Hava durumu konusunda bir çok yer olmasına rağmen bugün yağmur yağar mı bilgisini Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru ve kesin şekilde vatandaşlara duyuruyor. Acaba bugün yağmur yağar mı, yağmur yağacak mı? bugün yağmur yağarsa ifadeleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI BAKMAK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA YAĞMUR BEKLENTİSİ

Yağmur ne zaman yağacak sorusu da Meteoroloji tarafından yanıtlandı. Peki, bugün yağmur yağar mı, son dakika yağmur beklentisi var mı? Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sağanak ve etkili yağmur yağışı bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL YAĞMUR, MARMARA BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sağanak yağış olacağı Meteoroloji tarafından açıklandı. Yağışların zaman zaman etkisi artırarak Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde yağış yağmur İstanbul'un yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Sakarya gibi illerde şiddetli yağmur sağanak yağış olması bekleniyor.

Yetkililer sağanak yağışlar, etkili yağmur yağışı, sel felaketi gibi durumlar için uyarılarını yaptı.



METEOROLOJİ NEDİR?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

YAĞMUR NASIL YAĞAR?

Atmosfer sınırları içerisinde yerçekimi kanunu vardır. Bu yer çekimine göre tüm cisimler yere doğru çekilme durumu içerisindedir. Bu nedenle hiçbir cisim havada sabit kalamaz. Mutlaka yer o cismi kendisine doğru çeker.

Yerçekiminin çekim gücü karşısında bulutlara tutunan su buharı da karşı gelemez. Yağmur nasıl yağar sorusu bulutlardaki su buharının yerçekimi nedeni ile yere düşmesi sonucu oluşur şeklinde cevaplanabilir. Bulutlara biriken su buharı belirli bir zaman sonra bulutların ağırlaşmasına neden olur. Çünkü sürekli olarak yeni su buharları eklenen bulutlar; artık atmosfer çekimine karşı gelemez. Bunun sonucunda da su halinde yere düşer. Bu işlem her gün sürekli meydana gelir. Bu şekilde de yağmur yağar.



Meteorolojide Yağış Hesaplama

Meteorolojide ağırlık ile yağış ölçülmez. Meteorolojide yükseklik ile yağış ölçülür. Yaklaşık 20 cm çapında biriken yağış (sıva halde) beher yardımıyla yükseklik olarak ölçülür. Düşen yağış kaç mm ise o kadar km/m2 yağış düşmüş demektir. Suyun özgül ağırlığı 1 gr/cm3 olduğuna göre 1 m2 alanda 1 mm yüksekliğindeki suyun ağırlığı 1 kg eder. Yani 1 mm yağış = 1 kg/m2 dir.



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