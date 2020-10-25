(YENİ HABER) Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir?

Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmasının açıklanması dünyayı etkileyen bu virüsün ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Koronavirüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayıldı ve bu tehlikeli virüsten etkilenmemek için araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle el temizliğine dikkat çeken uzmanlar el sıkışma, sarılma, kalabalıklardan bir süre uzak durma gibi tedbirler alarak koronavirüsten uzak kalınabileceğini belirtiyor.En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.Koronavirüsler insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan koronavirüsler, zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan olguları görülmeye başlanır. Ancak bu virüslerin insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olur. Covid-19, Çin'in Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virüstür.Bugün için koronavirüslere etkili olduğu gösterilmiş ilaç yoktur. Bu nedenle hastalara şikayetlerini azaltacak ve varsa bozulan organ fonksiyonlarını destekleyecek tedaviler verilir. Ülkemizde yakın dönemde Çin'e bizzat ziyarette bulunmuş olan veya seyahat etmiş biriyle yakın teması olan kişiler, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olursa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.