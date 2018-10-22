"BİZE GELEN DURUYOR!"

SOLDADO: "ÜZGÜNÜM, ÇALIŞACAĞIM"

Fenerbahçe'de Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Roberto Soldado'ya büyük tepki var...Sivas maçının ikinci yarısında yüzde 100'lük gol pozisyonlarından yararlanamayan Soldado'ya taraftarlar, "Tamam takım kötü ama Soldado da maçın kaderiyle oynadı" yorumları yaptı.Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları, "Soldado da Guiza'ya özendi. Sivas maçındaki görüntüsü Güiza'yı aratmadı... Bize gelen duruyor!" ifadeleriyle tecrübeli golcüyü eleştirdi.Öte yandan Soldado, Sivasspor maçıyla ilgili olarak instagram'dan açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Takım çok daha fazlasını haketti. Tek eksik benim girdiğim pozisyonlardan birini gole çevirmemdi. Çok üzgünüm. Takıma katkı sağlayabilmek ve ilerleyen dönemde elimden gelenin en iyisini verebilmek için çok çalışacağım."