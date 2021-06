Yeni God of War oyunu resmen 2022 yılına ertelendi

PlayStation ekosisteminin en sevilen oyunlarından bir tanesi olan God of War efsanesi, bir süredir PlayStation sahiplerinin en çok konuştuğu yapımlardan bir tanesi. Zira Sony, daha önce yaptığı açıklamalarla PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklamış, oyunun hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şimdiyse God of War: Ragnarok olarak geleceği söylenen yeni God of War oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Bloomberg'in bir iddiasından bahsetmiştik. Bu iddiaya göre Sony, yeni God of War oyununun çıkış tarihini ertelemişti. Ancak konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmamış oluşu, oyuncuların umutlarının sürmesine yol açmıştı. Ne yazık ki korkulan oldu ve Sony, God of War: Ragnarok'un çıkış tarihinin ertelendiğini resmen duyurdu.PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst tarafından yapılan açıklamalarda, God of War: Ragnarok'u geliştiren şirket olan Santa Monica Studio'nun elinde iki çok büyük proje olduğu, bunlardan birinin God of War, diğerinin ise Horizon Forbidden West olduğu ifade edildi. Oyunun en iyi deneyimi sunabilmesi için Santa Monica Studio'ya biraz daha zaman tanımaya karar verdiklerini söyleyen Hulst, Horizon Forbidden West'in yıl sonunda çıkabileceğini ancak bunun kesin olmadığını, planlar netleşince yeni bir açıklama yapacaklarını belirtti. God of War serisinin yeni oyunu ise 2022 yılında piyasaya sürülecekmiş.Santa Monica Studio da konuyla ilgili bir açıklamalarda bulundu. Kendilerinin yalnızca en iyi oyunu geliştirmeye odaklandıklarını söyleyen şirket yetkilileri, bunun böyle olmasını devam ettirmek için yeni God of War oyununu ertelediklerini ifade ettiler. Yapılan açıklamalar oyuncuların hevesini kırmış olsa da 2018 yılında piyasaya sürülen son God of War oyununun bile hala konuşuluyor oluşu, oyuncuları yine kaliteli bir yapımın beklediğinin bir göstergesi.WebTekno