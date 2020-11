Yeni gelişme... Sokağa çıkma yasakları açıklandı mı? Sokağa çıkma yasağı oldu mu?

Yeni gelişme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftasonu getirilen sokağa çıkma yasaklarından sonra yeniden toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından bir çok kez soruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağaa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına yönelik haberlere yönelik açıklama yaptı.(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var."Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.""Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız."(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız."Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.""Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı."Bakan Koca koronavirüs kısıtlamasının yeniden yapıldığını 16 Kasım'da açıklamıştı. 16 Kasım'da yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı."Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."Sokağa çıkma yasağı devlet kararıyla vatandaşların belirli bir sebeple evlerinden dışarı çıkmasını kısıtlaması demektir. Özellikle 2020 Mart ayından sonra alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması yapılmıştı. Böylelikle koronavirüsün etkileri azaltılmaya çalışılmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.Prof. Dr Osman Müftüoğlu'na konuşan Fahrettin Koca, aşıların ücretsiz olacağını duyurarak " Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek.'' dedi.