(YENİ GELİŞME) - 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasak mı? Sokağa çıkma saatleri

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bildiride kararlar açıklandı ve anaokulu anasınıfı kapandı mı? duyurusu yapıldı. Yeni yapılan açıklamada anasınıfı ve anaokulu faaliyetlerine ara verilmesi duyuruldu. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre,Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere tüm vatandaşlara şöyle seslend: "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır."30 Aralık 2020 Pazartesi günü yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulları ve anasınıfı okullarının faaliyetlerine ara verilmesi kararı açıklandı. Resmi açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı ve anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi kararı vatandaşla paylaşıldı.Cenaze namazlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaları da açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Aralık 2020 günü yaptığ açıklamadan sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması kararı açıklandı.Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek. Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.Nikahlar, nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bildiride nikahların tamamen yasaklanmadığı ancak en fazla 30 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.