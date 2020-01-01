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Yeni G League takımı Ignite ile, bir bubble turnuvası düzenlenebilir!

NBA'in, birkaç en iyi amatör adayların liderliğindeki yeni G League takımı Ignite'ın yer alacağı, bubble tabanlı bir turnuva düzenleme olasılığını düşündüğü açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, birkaç en iyi amatör adayların liderliğindeki yeni G League takımı Ignite'ın yer alacağı, bubble tabanlı bir turnuva düzenleme olasılığını düşündüğü açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, draft edilmemiş oyunculardan oluşan diğer takımları içermesi ihtimali olan etkinliğin, Kasım ve Aralık aylarında düzenleneceği bildirildi.

Kaliforniya ilçesi Walnut Creek merkezli bir takım olan Ignite, eski Denver Nuggets başantrenörü Brian Shaw tarafından çalıştırılacak ve kadrosu, 2020'nin en iyi lise oyuncuları arasında üst sıralarda yer alan birçok yetenekli oyuncu içerecek.

Bu ekipte yer alan oyuncular ve ESPN sıralamaları ise, şu şekilde:

Jalen Green, 1
Jonathan Kuminga, 4
Isaiah Todd, 15
Daishen Nix, 21
Kai Sotto, 65


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