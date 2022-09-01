Yeni fiyatı kaç para (EXXEN ÜYELİK REKLAMLI VE REKLAMSIZ)

EXXEN SPOR PAKETİ SATIN ALMAK NE KADAR?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Reklamlı Exxenspor: 119,90 TL

Reklamsız Exxenspor: 134,90 TL

EXXEN FİYATI NE KADAR OLDU?

Exxen reklamlı pake: 39.90 TL

Exxen reklamsız paket: 54,90 TL







Exxenspor ve exxen dijital yayın platformuna yeni fiyatlar yansıdı ve ücretlerine zam geldi. Yeni zamların ardından vatandaşlar exxenspor paketi, exxen reklamlı paket ve exxen reklamsız spor paketleri ne kadar oldu merak ediyor.Yeni açıklanan fiyatlardan sonra Exxen en ucuz paket ücreti 39.90 Türk Lirası oldu. En pahalı fiyatı olan reklamsız Exxenspor üyelik ücreti 134,90 Türk Lirası olacağı açıklandı. Exxen bilindiği gibi dizi filmlerin yanı sıra maç yayınlarıyla da kullanıcıların satın aldığı dijital platform olarak dikkat çekiyor.Exxenspor paketi olarak Avrupa kupası maçları ve Şampiyonlar Ligi maçları izlemek isteyenler 2022 Eylül ayından itibaren yeni ücretleri ödeyecek.İşte Exxen spor paketi fiyatları:Yayın hayatına başladığı günden beri büyük ilgi çeken Exxen dizi film ve belgesel yayınları içerikleri fiyatlarının değiştiğini açıkladı.Yeni üyelik ve aylık ödeme tutarlarının değiştiğinin açıklanmasından sonra yeni fiyatlar kaç para olduğu şu şekilde belirtildi: