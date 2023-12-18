Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de yakalanan başarının altında transfer döneminde yapılan nokta atışı isimlerin imzası bulunuyor. Geçtiğimiz yılların aksine bu sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere sarı-lacivertli formayı giydiren yönetim, bu yatırımın karşılığını sahada fazlasıyla alıyor.
Üç büyüklerin transfer ettiği isimlerin performansı baz alındığında Fenerbahçeli yıldızların skor katkısı dikkat çekiyor. 41 gol-33 asist üreten Kanarya'nın yeni transferleri, Galatasaray (17 gol-12 asist) ve Beşiktaş'ın (14 gol-9 asist) yenilerine büyük fark attı.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ SARI-LACIVERTLİLERİN
Boşnak golcüsü Edin Dzeko, iki kulvarda 16 gol-7 asistle skor yükünü çekti. Polonyalı yıldız Szymanski de şimdiden 11 gol-10 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırdı. Sırp kanat oyuncusu Tadic'in 11 gol-8 asistlik katkısı da Fenerbahçe'yi uçurdu. Sadece bu üç futbolcunun ürettiği 38 gol ve 25 asistlik performansa toplamda 31 gol-21 asist üreten Galatasaray ve Beşiktaş'ın 20 yeni transferi ulaşamadı. Fred de 5 asistle, bu üçlüye en büyük desteği veren isim oldu.
Yeni transferlerden sadece rotasyonda kullanılan Umut Nayir, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz skor katkısı veremedi.
Üç büyüklerin transfer ettiği isimlerin performansı baz alındığında Fenerbahçeli yıldızların skor katkısı dikkat çekiyor. 41 gol-33 asist üreten Kanarya'nın yeni transferleri, Galatasaray (17 gol-12 asist) ve Beşiktaş'ın (14 gol-9 asist) yenilerine büyük fark attı.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ SARI-LACIVERTLİLERİN
Boşnak golcüsü Edin Dzeko, iki kulvarda 16 gol-7 asistle skor yükünü çekti. Polonyalı yıldız Szymanski de şimdiden 11 gol-10 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırdı. Sırp kanat oyuncusu Tadic'in 11 gol-8 asistlik katkısı da Fenerbahçe'yi uçurdu. Sadece bu üç futbolcunun ürettiği 38 gol ve 25 asistlik performansa toplamda 31 gol-21 asist üreten Galatasaray ve Beşiktaş'ın 20 yeni transferi ulaşamadı. Fred de 5 asistle, bu üçlüye en büyük desteği veren isim oldu.
Yeni transferlerden sadece rotasyonda kullanılan Umut Nayir, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz skor katkısı veremedi.