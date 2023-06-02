Haber Tarihi: 02 Haziran 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 17:25

Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi nereden, nasıl başvurulur?

Yeni evleneceklere 150 bin kredi şartları nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi nereden, nasıl başvurulur? sorusu düğün sezonu ile merak edilmeye başladı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisinin ne zaman başlayacağı gündemde. Dünya evine girecek çiftler, "yeni evlenenlere faizsiz kredi hangi banka veriyor, yeni evlenen çiftlere devlet desteği var mı, 150 bin TL evlilik başvuru ne zaman" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Biz de 150 bin faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi, şartı ve bankaları sizler için derledik. İşte evlilik kredisi başvuru şartları 2023..

Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi nereden, nasıl başvurulur?
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Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, tutar ne kadar olacak? 
YENİ EVLENECEKLERE 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023

Habertürk sitesinde yer alan bir haberde, yeni evleneceklere verilecek faizsiz 150 bin lira evlilik kredisinin detayları paylaşıldı.
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

EVLİLİK KREDİSİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Seçim sürecinin geride kalmasıyla kısa süre içerisinde yeni evlenecek çiftlerin büyük bir merakla beklediği evlilik kredisi başvuru tarihleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçmi süreci içerisinde AK Parti birçok farklı müjdeyi daha paylaşmıştı.


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