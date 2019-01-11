Yeni ehliyet kartı ücreti ne kadar? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

İşte 2019'da merakla beklenen iki konu, yeni ehliyet ve yeni kimlik kartı başvuruları, ücretleri! Yeni ehliyet ve yeni kimlik kartıyla ilgili sorularınıza haberimizde yanıt bulabilirsiniz.

11 Ocak 2019 05:42
Yeni ehliyet kartı ücreti ne kadar? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
Yeni ehliyet ve yeni kimlik kartı! Yeni ehliyet kartı ücreti ne kadar? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtını, yeni ehliyet ve yeni kimlik kartlarıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
 EHLİYET BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
• Kimlik Belgesi
• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
• Sürücü Sağlık Raporu
• Sürücü belgesi değerli k,ğıt ve harç bedeli, vakıf payı
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET FİYATLARI KAÇ PARA?

Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ BELGELERİ KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NE KADAR?

Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

KİMLİK KARTI BAŞVURUNDA GEREKLİ BELGELER

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

2019 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL'dir.

Diğer Haberler

'Belhanda için G.Saray'a teklif yaptılar' Türkiye Transferler

"Belhanda için G.Saray'a teklif yaptılar"
Altay'da Kappel takımda kalıyor Spor Toto 1. Lig

Altay'da Kappel takımda kalıyor
Bayern Münih'de Thomas Müller şoku Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih'de Thomas Müller şoku
Antalyaspor Boffin'i satmak istemiyor Antalyaspor

Antalyaspor Boffin'i satmak istemiyor
Juventus, Real Madrid'e kan kaybettirmeye devam edecek Transferler

Juventus, Real Madrid'e kan kaybettirmeye devam edecek
Çin'den Wilfred Zaha için çılgın teklif Crystal Palace

Çin'den Wilfred Zaha için çılgın teklif
Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu! Transferler

Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu!
Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor Spor Toto 2. Lig

Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor
Murat Sancak: 'Sneijder ile görüşmeler olumluydu ama...' Transferler

Murat Sancak: "Sneijder ile görüşmeler olumluydu ama..."
Daha fazla göster
1

Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye mesaj
2

Galatasaray'ın forvet için A ve B planı!
3

PSG, Galatasaray'a fiyat sordu!
4

Roma, Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor
5

Okan Buruk: "Aatif için Fenerbahçe ile anlaştık!"
6

Emenike'den F.Bahçe'ye transfer desteği!
7

Mustafa Denizli: "Trezeguet için 11 milyon Euro..."
8

Marcao için korkutan ihtimal! Son bir kez...
9

Zlatan Ibrahimovic ve Galatasaray gerçekleri
10

"Ç.Rizespor, Marcao'yu 300 bine almadı" iddiasına yanıt
yukarı ok