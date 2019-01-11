Yeni ehliyet kartı ücreti ne kadar? Yeni Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtını, yeni ehliyet ve yeni kimlik kartlarıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Yeni ehliyet ve yeni kimlik kartı!• Kimlik Belgesi• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi• Sürücü Sağlık Raporu• Sürücü belgesi değerli k,ğıt ve harç bedeli, vakıf payı• 1 adet biyometrik fotoğraf• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludurVatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.2019 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL'dir.