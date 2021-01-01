Yeni Celtics koçu Udoka: "Takımın yıldızları, onları zorlamamı istiyor"

Boston Celtics'in yeni başantrenörü Ime Udoka, takımın yıldız oyuncularının "kendilerini zorlamasını" istediğini söyledi.



Udoka'nın takımla ilk basın toplantısı, Celtics oyuncularının yeni koçlarının bu pozisyona yükselişini sağlayan aynı kararlılığı, kendilerinden de beklediğini gösterdi.



Udoka, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Onlara koçluk yapmama ve kendilerini zorlamama izin verecekler. Sürekli tepelerinde olacağımı biliyorlar ve benimle ilgili en çok hoşlarına giden şeyin de bu olduğunu söylemişlerdi. Bir şekilde zorlanmak ve kazanmaya yönlendirilmek istiyorlar. Yıldız oyuncularınızdan da zaten bunu beklersiniz."



"ONLARIN İSTEDİĞİ BU"



Udoka, takımın All-Star oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile Marcus Smart'ın yeni ve sert yaklaşımdan heyecan duyduklarını belirtti:



"Grubumuzun sert koçluk konusunda duyabileceği herhangi bir endişeye dair bir sıkıntım yok. Onların istediği ve benim de ortaya koyacağım yaklaşım budur."



Udoka, yedi sezon boyunca 316 NBA maçına çıkmadan önce son yirmi yılını o zamanki D-League'de bir oyuncu olarak geçiren ilk NBA başantrenörü oldu. Eski oyuncu daha sonra San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve son olarak Brooklyn Nets ile yardımcı antrenörlük görevlerinde deneyim kazandı.



